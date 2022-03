Guerre en Ukraine : les constructeurs automobiles se mettent à l'arrêt

Alors que l'invasion russe de l'Ukraine se poursuit, les pièces indispensables aux constructeurs se font de plus en plus rares. Résultat : Merces-Benz, Toyota, Honda, Bentley, Aston Martin, Volvo, Harley-Davidson, Ford et Rolls-Royce ont été suivis plus récemment par Porsche et BMW dans les annonces de fermeture d'usines.

Ces mêmes acteurs préviennent de nouvelles difficultés à venir. BMW signale que deux de ses usines allemandes pourraient être contraintes de fermer dès la semaine prochaine. Même son de cloche pour l'usine Mini de Londres. AvtoVAZ, filiale de Renault et à l'origine de Lada, vient également d'annoncer l'arrêt de ses usines durant quatre jours en raison de problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs. L'usine Renault de Moscou était déjà à l'arrêt depuis le 28 février.



En parallèle, des constructeurs ont décidé de stopper ou d'annuler leurs ventes à la Russie. Ces marques font de plus en plus souvent face à des défauts de paiement - l'UE venant d'exclure sept banques russes du système SWIFT - ou craignent une atteinte à leur réputation. Dans cette catégorie, on compte Bentley et Aston-Martin, dont le chiffre d'affaires en Russie est de toute façon marginal (2 % de l'activité pour Bentley, 1 % pour Aston Martin). Honda a également annulé ses ventes tout en rappelant qu'il comptait quitter le marché russe cette année.

À l'inverse, d'autres constructeurs affirment vouloir poursuivre leur activité autant que possible. C'est le cas de Stellantis, propriétaire de marques comme Jeep, Peugeot ou Fiat, qui se dit déterminé à poursuivre ses ventes en Russie « tant que les sanctions le permettront ».