Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques a doublé en un an

Ainsi, sur la période comprise entre janvier et juillet 2021, CATL détient 27,1 % des parts de marché, pour un total de 34,2 GWh, et ce total grimpe à 30 %, pour 41,2 GWh, si on ajoute les véhicules commerciaux. Cependant, que l'on tienne compte ou non des véhicules commerciaux, et qu'il s'agisse du seul mois de juillet 2021 ou de la période comprise entre janvier et juillet 2021, la donne reste la même, c'est CATL qui est en tête.