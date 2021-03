Porsche dévoile son Taycan Cross Turismo électrique, prix de départ : 96 000 €

Le Taycan Cross Turismo se différencie de ses aînées par des éléments esthétiques et pratiques. L’électrique adopte ainsi un look plus « baroudeur » avec une fuite de pavillon moins prononcée, rappelant un peu la Panamera. Au contraire de la berline, cette version Cross Turismo profite aussi d'une garde au sol augmentée et d'une motorisation uniquement quatre roues motrices. À l’intérieur et sous le capot toutedois, rien ne change. L’habitacle, les moteurs et les batteries sont tous repris de la Taycan première du nom.