Huawei, Devialet, Sonos, Amazon, Sennheiser...Nos 6 tests audio les plus lus cette année !

5 . Audeze Mobius

L'enceinte Phantom avait scotché des milliers de paires d'oreilles par son design et sa puissance presque sans limite. Devialet allait-il réussir à proposer un produit de qualité égale dans un format plus compact et à un prix bien plus abordable ? Malgré quelques menus défauts, l'entreprise a réussi son pari et propose un appareil de très grande qualité.Le constructeur anglais a proposé cette année des enceintes connectées compactes qui détonent de la concurrence tout d'abord par leur design très original décliné en différents coloris. Mais la LSX surprend, c'est avant tout par sa qualité sonore, ample et d'une grande précision dans la restitution des différents éléments d'un morceau.Qui aurait cru un jour que le leader du meuble en kit se lancerait dans le marché des enceintes connectées ? Et pourtant IKEA a établi un partenariat avec Sonos pour concevoir deux appareils, une lampe de table et une étagère renfermant toutes deux un système de son. Et pour un prix très abordable, le rendu sonore reste correct pour équiper une pièce à vivre.La marque se lance enfin dans les écouteurs sans-fil et pour un premier essai, le constructeur fait un quasi sans-faute, à la fois au niveau du design, très sobre, que de la restitution sonore, très équilibrée. Les écouteurs restent un peu chers mais la qualité et l'excellence ont un prix. Les Momentum True Wireless ne nous ont clairement pas déçus !Le casque gamin g Mobius est clairement l'une des références de sa catégorie. Il offre une excellente spatialisation en cours de partie, et est très polyvalent pour écouter sa musique ou regarder des films sur son PC. L'accessoire propose également des innovations comme des commandes utilisant les mouvements de la tête pour par exemple recharger son arme ou activer un pouvoir sans toucher le clavier.Pour cette troisième révision de ses écouteurs sans-fil, le constructeur chinois ne révolutionne pas son design, toujours très inspiré des AirPods d'Apple, mais améliore la qualité du rendu sonore, pour autant que la source soit de bonne qualité. Les Freebuds 3 proposent également un mode de réduction de bruit active, une fonctionnalité pas forcément extraordinaire mais qui peut dépanner dans les transports en commun.