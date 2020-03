YouTube : après 2 ans de test, le nouvel onglet Explorer est en cours de déploiement

Lire aussi :

Vous ne vous en êtes peut-être pas (encore !) aperçu, mais l'application YouTube propose désormais une nouvelle fonction « Explorer », en test depuis de très longs mois du côté de chez Google.Via cette fonction Explorer, l'utilisateur a non seulement accès aux vidéos du moment, mais aussi à des suggestions pour certaines catégories de contenus populaires comme les jeux, la musique, la mode et la beauté, l'apprentissage... Les « Tendances » sont donc toujours de la partie, via l'onglet Explorer avec un petit bouton situé dans la partie supérieure de l'écran, un peu comme sur le nouveau Spotify » annonce Google. Cette dernière est intégrée automatiquement à la dernière mise à jour de YouTube, sur iOS et Android, actuellement en cours de déploiement.