La TeamTrees a réussi a financer la plantation de 20 millions d'arbres en deux mois

Vingt millions de dollars pour vingt millions d'arbres

Faire disparaître 115 000 tonnes de substances toxiques

Source : 9to5google

Avec l'aide de l'association Arbor Day Foundation, de leurs nombreux followers sur les réseaux sociaux et de personnalités du web comme Elon Musk ou Jack Dorsey, le projet a pris une ampleur fulgurante, qui devrait continuer après la campagne.Le projet a initialement été lancé par Jimmy Donaldson, plus connu dans la sphère du YouTube américain sous le nom de MrBeast. Le vidéaste aux 28 millions d'abonnées a lancé ce challenge dans une vidéo , le 28 octobre dernier, suite à de nombreux messages reçus par ses abonnés. Il s'est ensuite associé à l'ONG Arbor Day Foundation pour légitimer sa démarche et s'assurer que chaque dollar récolté permettrait de planter un arbre.D'autres grands noms de YouTube comme Mark Rober, ou de Twitch comme Ninja, se sont ensuite associé au projet, qui a pris de l'ampleur avec le hashtag #TeamTrees. En deux mois, au total, un peu plus de 500 000 personnes ont effectué une donation. Notamment des grands noms de la tech comme Elon Musk ou Tobi Lütke, patron de Spotify, qui ont chacun versé un million de dollars.La réussite de #TeamTrees a été annoncée sur le compte Instagram de l'opération le 23 décembre dernier. La totalité des gains sera reversée à Arbor Day Foundation pour planter des arbres. Cette association est la plus importante au monde dans ce domaine et aussi la plus ancienne, puisqu'elle existe depuis 1972.Le plantage des arbres débutera dès le mois prochain et devrait se poursuivre jusqu'en décembre 2022. L'ONG affirme que ces arbres feront disparaître 115 000 tonnes de substances toxiques dans l'air et que les végétaux absorberont et stockeront également 1,6 tonne de carbone.Même si l'opération est terminée, le site de #TeamTrees reste en ligne et ouvert aux donations. Il est également possible de donner directement sur le site de la Arbor Day Foundation