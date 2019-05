Le visionnage annuel de vidéos Youtube émet autant de CO2 qu’une ville de petite taille

2

Jusqu'à 11,3 millions de tonnes de CO2

2

Un simple changement d'interface pour réduire les émissions

2

Source : Fast Company.

Contrairement aux apparences, visionner des vidéos sur Youtube, même pour parfaire sa culture écologiste et regarder des tutos pour trier des déchets, pollue quand même l'atmosphère. Selon une étude de l'Université de Bristol , si le visionnage d'un internaute unique ne représente qu'une part lilliputienne dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales, appliqué à des milliards d'heures de vidéos, la facture carbone finit par s'alourdir de façon significative.Les résultats de l'étude menée par des chercheurs de l'Université de Bristol ont de quoi impressionner. En 2016, les visionnages de vidéos Youtube ont émis plus de 11,3 millions de tonnes de COdans l'atmosphère. C'est l'équivalent de la quantité de gaz à effet de serre de villes comme Francfort, Glasgow ou Scotland sur un an.Pourtant, à l'inverse des émissions carboniques de secteurs comme l'automobile ou l'énergie qui demandent du temps et des investissements de taille pour être endiguées, les chercheurs soulignent que le plus gros problème de plateformes comme Youtube réside dans le «» de leur interface.Pour les scientifiques, certains sites web comme Youtube «». L'étude fustige notamment le système de lecture automatique des vidéos de musique de Youtube qui, s'il «», pourrait réduire l'empreinte écologique de 323 000 tonnes de COCe calcul tient d'ailleurs à une méthodologie développée par le professeur Christ Priest et son équipe et qui a le mérite de sensibiliser les acteurs du web à leur empreinte écologique, qui reste difficile à déterminer finement. Youtube n'a pas encore réagi à ces résultats.