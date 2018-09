En Europe, YouTube enregistre une croissance de 45% sur les TV

180 millions d'heures visionnées sur les écrans TV, par jour

Via l'application ou Chromecast

Mais où s'arrêtera l'indécente domination de YouTube ? La plateforme d'hébergement de vidéos de Google a littéralement écrasé la concurrence au fil des années - coucou Dailymotion - pour s'imposer comme le site web incontournable en matière de contenus vidéo.A tel point que le site racheté par la firme de Mountain View en 2006 enregistrait pas moins d' 1,8 milliard d'utilisateurs connectés tous les mois à son service , en mai dernier.Si le secteur de la téléphonie mobile lui a considérablement donné un petit coup de pouce, il semble que le marché des téléviseurs ait également porté sa pierre à l'édifice. Car selon Neal Mohan, Chief Product Officer de YouTube, les télévisions auraient un rôle important dans le succès toujours plus grandissant de la plateforme : 180 millions d'heures de vidéos seraient ainsi visionnées sur les écrans TV, chaque jour., rapporte M. Mohan dans les colonnes du média britannique The Guardian L'Europe enregistrerait d'ailleurs les meilleurs chiffres : 45 % de croissance.Et Neil Mohan d'ajouter :. Que ce soit sur un ordinateur, appareil mobile ou télévision, YouTube semble s'inviter partout dans notre quotidien. Et pourrait bien y rester un long moment.