YouTube pourrait promouvoir et rémunérer les actualités fiables

Promotion des vidéos réalisées par des médias fiables

Modifié le 13/07/2018 à 15h16

De façon générale, les critiques à l'égard de la modération sur YouTube sont légion, obligeant la plateforme sociale de Google à réagir. Il y a quelques mois encore, cette dernière avait été accusée de laisser des vidéos en ligne alors que celles-ci contenaient plusieurs théories conspirationnistes, et surtout, s'adressaient directement aux enfants. Elle avait aussi été critiquée lorsque, après plusieurs tueries ayant eu lieu aux États-Unis, elle avait contribué à la diffusion de vidéos complotistes sur le sujet. Dans un billet partagé sur son blog le 9 juillet, la société a indiqué qu'elle allait se pencher sur la lutte contre la désinformation.Ainsi, Neal Mohan et Robert Kyncl, respectivement Chief Product Officer Neal Mohan et Chief Business Officer indiquent que YouTube favorisera les vidéos issues de sources fiables, à l'exemple de celles directement issues des médias.De cette façon, la plateforme pourra traiter une actualité ou un événement récent en évitant de diffuser de fausses informations. Pour rappel, le support avait été vivement critiqué suite à plusieurs tueries qui ont eu lieu aux États-Unis, elle était alors accusée de laisser en ligne plusieurs vidéos conspirationnistes. Neal Mohan et Robert Kyncl précisent : «».Pour se faire, YouTube indique qu'une « prime » sera adressée aux médias locaux publiant des vidéos sur l'actualité. Pour l'instant, ce point ne concerne que les États-Unis et s'inscrit dans le cadre d'un test.De la même façon, YouTube se tournera vers d'autres acteurs qui l'aideront à favoriser une information fiable au détriment des fakes news. Récemment, la plateforme sociale avait indiqué qu'elle allait collaborer avec Wikipédia afin de lutter contre les contenus complotistes. Dès lors qu'une vidéo dans cette veine est publiée, elle est ainsi accompagnée d'informations sur le sujet issues de l'encyclopédie collaborative. Suite à cela, YouTube annonce une collaboration plus large avec Wikipédia, mais aussi avec l'Encyclopedia Britannica. De la même façon, des liens vers des articles rédigés sur l'une des deux encyclopédies libres seront mis en valeur par la plateforme vidéo.