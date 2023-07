M6 n'y comprend décidément rien à YouTube... et se prend une jolie correction

Pendant près de 10 ans (la dernière vidéo postée sur la chaîne, « Ça déménage – La décoration Épisode 5 », remonte au 4 octobre 2021), Golden Moustache a permis à M6 d'écrire sa plus belle page sur YouTube en matière de production et de création, avec des sketchs, parodies et courts-métrages souvent portés par de jeunes comédiens, parmi lesquels McFly & Carlito.