Le youtubeur Inoxtag lance un live de 3 jours pour fêter son passage aux 6 millions d'abonnés

Pour fêter l'événement, le créateur a démarré jeudi matin à 10 h 30 un live sur 3 jours consécutifs et qui prendra fin samedi soir. Au programme : des surprises, des cadeaux pour ses abonnés, des jeux, des invités (les youtubeurs GMK, Michou, Amine, Billy, Étoiles, entre autres, et même la participation du journaliste Samuel Étienne pour sa Matinale), des happenings et autres.