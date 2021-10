Haters gonna hate : pourquoi YouTube abandonne définitivement son mal-aimé Rewind ?

YouTube a annoncé mettre fin à son format Rewind mais reviendra avec « une nouvelle sorte d'expérience » qui nous sera probablement dévoilée dans les mois à venir. Cette décision fait suite aux très nombreux retours négatifs sur les derniers Rewinds et notamment l'édition 2018, particulièrement détestée par les utilisateurs qui n'y ont vu qu'une vision lissée et fausse de la réalité de YouTube, pointant du doigt les équipes marketing de la plateforme, désireuses d'attirer un maximum d'annonceurs plutôt que de se focaliser sur la communauté. Le Rewind 2018 est devenu en un peu plus d'une semaine la vidéo la plus dislikée de YouTube , cumulant aujourd'hui la bagatelle de 19 millions de pouces vers le bas pour 3 millions de like.