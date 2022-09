Amazon : "Les Anneaux de pouvoir", un record historique sur Prime Video

Avec Les Anneaux de pouvoir, qui nous fait découvrir de nouveaux personnages devant faire face à la résurgence du mal depuis les profondeurs des Montages de Brume jusqu'à l'île des Rois du Númenor en passant par les forêts enchanteresses du Lindon, Amazon défie HBO et son House of the Dragon, préquel de la série désormais culte Game of Thrones. Cette dernière, lancée en août sur HBO, a aussi réalisé un lancement record, avec 10 millions de téléspectateurs… rien qu'aux États-Unis.