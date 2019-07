Fermeture définitive d'UltraViolet, comment faire pour garder le droit d'accès à vos films ?

Ultraviolet

Une œuvre dématérialisée ne vous appartient pas vraiment

UltraViolet n'était pas un service de location

Source : Engadget

Il restera tout de même possible, malgré la fermeture d', de récupérer vos achats de films/séries numériques. Lancé en 2010, le service était l'un des précurseurs de la dématérialisation des productions audiovisuelles.C'est un fait : lorsque vous achetez un film ou une série en format dématérialisé, ce dernier ne vous appartient pas vraiment. On aurait donc pu croire que la fermeture d'UltraViolet,, signerait la disparition de toutes les œuvres obtenues par les utilisateurs de la plateforme.Fort heureusement, il n'en sera rien - même si une partie de la vidéothèque sera amputée.chez Flixter à partir du 1août, en France. Une simple inscription à l'adresse précédente suffira pour enclencher la migration.a quant à lui mis en place une FAQ pour répondre aux dernières interrogations de ses utilisateurs.Malgré une migration bienvenue chez, force est de constater qu'il ne sera tout de mêmeUltraViolet. Cette nouvelle interroge également quant au futur des œuvres dématérialisées : que se passera-t-il si, à son tour, Flixster passe l'arme à gauche ?Il est toutefois bon de préciser qu'. Un ensemble de distributeurs pouvaient mettre à disposition leurs productions, en dehors d'Apple et Disney, pour permettre un visionnage sur les appareils compatibles (qu'il s'agisse de téléviseurs, smartphones, tablettes etc).Reste à savoir si les utilisateurs se tourneront toujours vers cette solution, désormais à travers Flixter, face à l'. Surtout lorsque l'on sait que Netflix domine le marché et que des concurrents de taille sont attendus, offrant un catalogue illimité en échange d'un abonnement souvent en deçà des dix euros : Apple, Disney, Universal, Warner, etc.