Vimeo créé une chaîne dédiée aux hologrammes

Vimeo s'est associé avec Looking Glass Factory afin de proposer des vidéos holographiques grâce à l'écran "Looking glass". Ce dernier ne génère pas moins de 45 vues différentes d'une même scène en 3D, le tout avec une fluidité de 60fps. Ainsi, il est inutile d'avoir un casque ou n'importe quel autre périphérique vissé sur la tête pour apprécier pleinement cette technologie.Sur la chaîne accessible via Vimeo, il est déjà possible de visionner une petite vingtaine de vidéos avec cette fonctionnalité. N'importe quel utilisateur peut télécharger directement sur le service en ligne sa propre vidéo incorporant des hologrammes.En septembre dernier, l'entreprise Looking Glass Factory récoltait environ 844 000 dollars sur Kickstarter , afin de financer son écran. Celles et ceux qui ont participé à la campagne de financement participatif peuvent déjà l'obtenir pour environ 400$. Le grand public devra être un peu plus patient et surtout plus généreux puisque le "Looking glass" sera vendu à 600$.Vimeo se positionne donc dès aujourd'hui à l'avant-garde des vidéos avec hologrammes. Reste à voir si cette technologie assez onéreuse parviendra à se démocratiser au fil des années. Pour l'instant, la chaîne mise en ligne n'est donc pas vraiment utile puisque le fameux écran n'est pas encore disponible pour tous.