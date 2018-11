Molotov forcé de retirer de sa plateforme la fonction d’enregistrement de chaînes SFR

Molotov TV paie déjà une redevance

La copie privée au coeur du débat

De plus en plus utilisé depuis son lancement en juillet 2016, le service français de distribution de chaînes de télévision via Internet, Molotov TV, s'est heurté mardi à la grogne du groupe Altice, propriétaire de SFR, qui(Filiale d'Altice-SFR) diffusées sur la plateforme de streaming.Voilà le message qui s'affiche lorsque vous souhaitez enregistrer l'un des programmes proposés par les chaînes SFR. En réalité,. Interrogée par nos confrères de Next INpact , la direction de Molotov - Pierre Lescure (, ex-Canal+), Jean-David Blanc (fondateur d'Allociné) et Jean-Marc Denoual (ancien de TF1) - regrette cette situation :Lorsqu'on enregistre un programme sur Molotov TV (l'ancienne fonction Bookmarks), celui-ci prend la forme d'une copie privée. Or,, une société qui la collecte pour ensuite la redistribuer à la Sacem ou la SACD. Tout cela sous-entend queCe n'est pas la première fois que des chaînes imposent des restrictions à la plateforme de streaming. Les groupes TF1 et M6 avaient, par exemple, exigé un plafond maximal de 20 heures de diffusion pour l'ensemble de leurs chaînes. Désormais, Molotov a bloqué la fonction d'enregistrement pour les chaînes du groupe M6, qui souhaite une formule payante.