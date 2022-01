La 8K Association annonce qu'Amazon rejoint l'association, vers un nouveau service de streaming en 8K ?

L’arrivée du plus célèbre des barbus en rouge est proche (et on ne parle pas de Super Mario). À l'approche de Noël, peut-être êtes-vous à la recherche d’un roman à offrir à un proche, ou tout simplement d’une œuvre à lire au coin de la cheminée à l’occasion de vacances bien méritées ? Quoi qu'il en soit, nous avons sélectionné pour vous toute une fournée de romans à dévorer sans modération ou déposer au pied du sapin !