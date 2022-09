Orange expérimente une boutique qui prend vie... dans le metaverse

En parallèle, Orange a lancé Immersive Now, une plateforme de divertissement et d'événements développée par l'opérateur et disponible sur Android, iOS et Meta Quest, qui permet d'accéder à divers contenus et expériences en réalité virtuelle, comme des films, vidéos, documentaires ainsi que des performances comme celles du Cirque du Soleil, ou le lancement de la fusée Artemis de la Nasa, reporté au 27 septembre prochain.