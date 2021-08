Avec la 5G et la réalité augmentée, Bouygues Telecom numérise les chantiers

Qu'il s'agisse d'un réseau gaz, eau, électricité ou fibre, tout ce qui a été cartographié peut ensuite être projeté. « La 5G démultiplie les bénéfices de notre innovation : les échanges chantier-bureau sont simplifiés, la remontée d'information se fait quasi-instantanément… tout devient encore plus fluide et plus simple pour le chef de chantier », poursuit le représentant de Syslor. De grandes quantités de données donc, transmises à vitesse grand V et avec une latence réduite, au service de la construction 4.0.