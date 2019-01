Sweet Home 3D : le logiciel phare d'aménagement passe en version 6

Un logiciel bourré de qualités

Quoi de neuf dans la version 6 de Sweet Home 3D ?

qui a révolutionné l'aménagement intérieur en le rendant accessible à tous. Désormais compatible avec Mojave, dont la version finale est sortie le 24 septembre dernier, Sweet Home 3D intègre maintenant aussi un moteur Java 8 avec son installeur.Dessiner précisément des murs, insérer des portes et des fenêtres, ajouter des plantes vertes, des objets et des meubles dans les différentes pièces de la maison à partir d'un immense catalogue, choisir les couleurs de vos murs, plafonds et tapisseries, tout cela est possible avec Sweet Home 3D et de manière très simple. L'agencement ainsi obtenu est visualisable en 3D et en temps réel dès qu'une modification est y apporté et est ensuite exportable en PDF par exemple.La liste est longue, mais nous pouvons vous citer les principaux changements et ajouts notables.Tout d'abord, l'éditeur à ajouter un mannequin qui peut être articulé en 3D et donc se déplacer à travers les différents espaces créés. L'ajout de ce mannequin permettra notamment de pouvoir tester différentes combinaisons d'aménagement et de se rendre compte laquelle est la plus appropriée à votre besoin.Idem pour les tiroirs de bureaux, les portes et les fenêtres ainsi que les armoires qui peuvent être ouvertes afin de trouver leur positionnement idéal sans qu'il puisse gêner, par exemple, le passage du mannequin !Une nouvelle gestion des prix vient aussi enrichir cette version 6. Il sera en effet possible de prendre en compte le prix du mobilier afin d'établir un budget. En outre, différentes devises pourront être sélectionnées, le logiciel prend aussi en compte les taxes, il vous suffit de renseigner manuellement leur pourcentage.La boite de dialogue de rendu des textures a aussi été améliorée, elle propose maintenant un ajustement manuel sur la paroi sélectionnée.Les légendes qui apparaissent dans la visualisation 3D peuvent maintenant s'étaler sur plusieurs lignes. Il est également possible d'aligner leur contenu par rapport à l'angle de vue et ainsi faciliter leur lecture.