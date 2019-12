AI Dungeon 2 : le jeu d'aventure textuel mû par l'intelligence artificielle fait ses preuves

© Nick Walton

Un aperçu des possibilités du deep learning pour le jeu vidéo

Groupe musical d'orcs, révolte des animaux de ferme...

Source : The Verge

est un jeu dont l'intrigue est difficile à résumer. Et pour cause : celle-ci dépend largement des choix que vous ferez. Le mieux est donc certainement de laisser la parole à son créateur, Nick Walton : «».Plus précisément,, sorti la semaine dernière, est un jeu d'aventure textuel un peu particulier. Car d'après son concepteur, il s'agit du premier opus du genre à être généré par l'intelligence artificielle. Concrètement, cela signifie que vos actions ne sont pas restreintes à une simple liste de choix, préalablement conçue par un développeur. Vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez, pour un nombre infini de possibilités.Pour cela, le jeu fait appel à un système de génération de texte open source, développé par OpenAI, et reposant notamment sur le. L'IA joue ainsi, en quelque sorte, le rôle de maître du jeu, dans une aventure qui débute dans un univers se rapprochant de l'heroic fantasy. Mais puisque vous pouvez contrôler l'intrigue, libre à vous d'y rester ou de vous en éloigner.Vous pouvez, par exemple, décider de combattre les orcs, de tisser des liens avec eux ou de régner sur leur peuple. Mais le site du jeu regorge d'autres scénarios, plus loufoques les uns que les autres. Une histoire vous expliquera comment un concert d'un groupe d'orcs est parvenu à pacifier les relations entre cette espèce et les humains. Une autre décrit ce beaucoup redoutent : le soulèvement des... dindes.Bien sûr,peut manquer de cohérence à certains moments. Reposant sur une génération automatique de texte, il ne suit donc pas un scénario linéaire, comme cela peut être le cas dans d'autres œuvres vidéoludiques. Par conséquent, c'est en partie au joueur que revient la responsabilité d'assurer une certaine continuité dans les péripéties, ce qui n'enlève rien au plaisir, au contraire.Si le défi vous tente, rendez-vous sur la page du jeu (l'exécution peut prendre un certain temps). Quel personnage allez-vous choisir d'incarner ?