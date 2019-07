Neuralink : la start-up de Musk va partager ses premiers travaux de connexion cerveau-ordinateur

© Shutterstock

La start-up très discrète va communiquer pour la première fois

We're having an event next Tuesday in San Francisco to share a bit about what we've been working on the last two years, and we've reserved a few seats for the internet. Apply here: https://t.co/1VQsv4gAA4 — Neuralink (@neuralink) July 11, 2019

Neuralink a pour projet de relier cerveaux et ordinateurs

It's finally here: the full story on Neuralink. I knew the future would be nuts but this is a whole other level. https://t.co/4I44hFJzFC pic.twitter.com/YVA6dLH8uY — Tim Urban (@waitbutwhy) April 20, 2017

Un peu plus de deux ans après sa création,va partager pour la première fois ses avancées en matière de connexion entre cerveau et ordinateurs.À San Francisco, où elle réside depuis deux ans, l'entreprise Neuralink va faireafin de présenter les différents travaux qu'elle a pu réaliser depuis son lancement.Si pour l'heure le site web de Neuralink n'apporte pas vraiment d'informations à propos de l'entreprise et de ses projets, on observe néanmoins qu'elle a déclenché une importante phase de recrutement, incluant comptables et ingénieurs en tout genre.C'est sur son compte Twitter que l'on en apprend un peu plus : rendez-vous à San Francisco, ce mardi 16 juillet à 20 heures, heure du Pacifique. Si toutes les invitations à l'événement sont désormais réservées, il sera toujours possible d'en profiter via uneAlors, avis aux lève-tôt : la diffusion débutera à, heure française juste ici Jusqu'alors,, la quatrième société d'Elon Musk, faisait son chemin en silence. La jeune entreprise travaille sur un moyen qui pourraitSi vous souhaitez découvrir l'histoire aussi complète qu'intéressante de Neuralink : celle-ci est disponible à cette adresse Après deux ans de travail, on pouvait se poser des questions quant aux avancées et aux travaux de la start-up : la communication qui va être faite tombe donc à pic. Reste désormais que, pour connaître les avancées dans le domaine de Neuralink en direct, il faudra se lever tôt demain matin !