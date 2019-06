IA : Microsoft et Intermarché créent une Data Factory pour développer le "mieux manger"

Carlo Purassanta, Président de Microsoft France (à gauche), et Thierry Cotillard, Président d'Intermarché (à droite) (Crédits : Microsoft)

Libérer le potentiel de la donnée

L'IA, un outil d'aide à la décision

Source : Microsoft

Décidément, le secteur de la grande distribution et les géants du numérique aiment bien s'associer. Nous connaissions déjà le partenariat qui lie Monoprix (groupe Casino) à Amazon, qui permet aux clients Prime Now basés à Paris de commander des produits Monoprix depuis le site d'Amazon ; ou celui, plus récent, entre IBM et Carrefour autour de la blockchain et de la traçabilité des produits alimentaires. Cette fois, c'estetqui ont décidé de s'associer.Les deux sociétés vont ainsi. Ensemble, elles veulentpour ainsi renforcer la proximité d'Intermarché avec ses territoires, afin de donner un coup de boost à la transformation de la distribution.L'intérêt pour Intermarché est depour. Grâce aux données, Intermarché pourrades consommateurs de tel ou tel territoire.Microsoft et Intermarché entendent ainsi faire de l'IAMais c'est toute la chaîne qui devrait positivement être impactée par ce partenariat, puisque les deux firmes veulent aussi contribuer aux fondations d'un « mieux produire » et d'un « mieux consommer », en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociétaux., a déclaré Carlo Purassanta, président de Microsoft France. De son côté, le président d'Intermarché, Thierry Cotillard, affirme que la data permettra aux clients de mieux s'informer, et souligne que