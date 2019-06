DeepMind, l'IA de Google, a battu des humains au FPS Quake III Arena

Une version modifiée de Quake III Arena

C'est sur le jeuquea su dépasser le niveau de ses adversaires humains.Les chercheurs deaffirment aujourd'hui qu'ils ont réussi à apprendre à jouer à, au point que l'a désormais atteint «» dans une version modifiée du jeu.Les parties de jeu ont été réalisées sur le mode «» du jeu, dans lequel deux équipes doivent retrouver le plus de drapeaux possibles en cinq minutes, le tout en luttant l'une contre l'autre, et en marquant un maximum de points.Selon les équipes de recherches, les agents de l'IA avaient accès auxque les joueurs humains, et ont également. Cela leur a permis d'atteindre des «», si l'on en croit les déclarations des équipes de DeepMind.