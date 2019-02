Iconary : jouez au Pictionary avec AllenAI (oui, en hommage à Paul Allen)

Un jeu encore limité par les technologies de reconnaissance d'image

AllenAI veut renforcer les interactions entre l'humain et la machine

Lerevient à la mode grâce à l'intelligence artificielle. Des chercheurs de l'Institut Allen pour l'intelligence artificielle, basé à Seattle, ont développé, une réplique en ligne du célèbreoù le joueur doit dessiner pour faire deviner la bonne réponse à son partenaire.Le joueur joue avec, une intelligence artificielle qui peut à la fois dessiner les expressions à faire reconnaître mais aussi comprendre les croquis du joueur humain. Son nom a été donné en hommage à Paul Allen, le co-fondateur de Microsoft disparu en octobre 2018 Malgré tout, l'IA a quelques limitations. Contrairement à un vrai jeu de Pictionary, dans Iconary, il faut tracer successivement chaque section de la scène qui est ensuite analysée avant de passer à la section suivante. AllenAI donne différentes propositions à chaque étape du dessin et affine ses propositions.Lorsque l'IA prend le rôle du dessinateur, The Register explique que les résultats proposés peuvent être plutôt abstraits et demander une grande imagination au joueur pour deviner quelle expression le logiciel essaie de représenter.Iconary a été développé pour amener les ordinateurs à comprendre les images et le texte, là où les précédentes tentatives d'IA jouant à des jeux de société existants comme le Go ne faisaient que répliquer des règles implémentées par les développeurs. «» explique Ani Kembhavi, en charge de la direction du projet.AllenAI a été formé en observant environ 100 000 parties jouées par des humains. Les développeurs ont ensuite intégré 1 200 images possibles qui peuvent être utilisées pour représenter 75 000 scénarios différents, contenant environ 12 000 mots uniques. Les chercheurs ont enfin retenu environ 2 000 expressions à tester pour ces premiers essais. Pendant qu'il regarde les parties jouées, le bot continue à apprendre et à associer les images aux mots correspondants dans les phrases pour se perfectionner.» détaille Ani Kembhavi.L'objectif final de l'Institut Allen est de faire affronter à l'aveugle des joueurs contre AllenAI et de leur poser la question à la fin de la partie à savoir s'ils pensent avoir jouer contre un être humain ou une machine, avec l'espoir de les tromper régulièrement. L'serait ainsi plus utile aux humains en comprenant désormais l'iconographie et les représentations visuelles utilisées dans notre langage.Si vous voulez vous mesurer vous aussi à AllenAI, vous pouvez jouer à Iconary en cliquant ici (jeu disponible uniquement en anglais).