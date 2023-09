En Finlande, les prisonniers sont mis à contribution pour entraîner des intelligences artificielles

Vous ne rêvez pas, non, en Finlande, la start-up Metroc, spécialisée dans la recherche de projets de construction, utilise des détenus pour étiqueter des données et former des modèles d'IA. Les prisonniers sont payés 1,54 euro de l'heure et se relaient en travail posté.

Metroc vise à combler le manque de travailleurs finlandais bon marché pour améliorer son modèle linguistique. L'initiative soulève néanmoins des préoccupations quant à l'exploitation potentielle de main-d'œuvre bon marché et à l'avenir de la formation en intelligence artificielle.