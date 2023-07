Bard a été développé au mois de mai pour répondre au modèle d'OpenAI et rester dans la course de l'IA. Son utilisation par le public a été jusqu'à maintenant plutôt limitée. Très récemment, des utilisateurs ont posé la question à Bard sur sa préférence entre Android et IOS. Sa réponse fut claire : il préférait IOS. Il justifia ce choix par la simplicité de l'OS d'Apple et son haut potentiel de sécurité.