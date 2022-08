BB-8 n'a qu'à bien se tenir, le Wheelbot arrive

Au-delà de développer un robot tenant sur une seule roue et capable de sauter, une partie logiciel est indispensable. Les équipes ont donc également développé un algorithme en ce sens. Celui-ci a pour objectif d'estimer par rapport aux mesures du robot ses différentes trajectoires, au sol ou lors d'un saut.

L'objectif ultime est de développer les connaissances autour de la robotique. Cette découverte est en effet cruciale, car elle résout des problèmes électroniques et mécaniques jusqu'alors rarement explorés. Les équipes à l'origine du Wheelbot estiment ainsi que leur petit robot présente un potentiel énorme afin d'éduquer les futurs étudiants en robotique, grâce à la nature véritablement pluridisciplinaire du projet.

Mais les chercheurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, alors qu'une nouvelle version du Wheelbot est déjà en préparation. Le but de ce nouveau projet est de le rendre encore plus accessible, facile à construire, et donc à tester, avec un micro-contrôleur plus puissant et propulsé par un algorithme plus élaboré pour une meilleure manœuvrabilité.

Comme on dit, on n'arrête pas le progrès, et celui-ci est même capable de sauter sur une seule roue.