Kawasaki dévoile un "bouquetin" électrique (et c'est n'importe quoi)

Vous l'aurez compris, ce robot n'a pas seulement pour but de faire le buzz avec son look original. Il a été conçu dans le même but que Spot, à savoir aider à transporter des cargaisons et effectuer des inspections dans des usines. Donc non, il n'y aura pas de "bouquetins" robotiques qui se baladeront en troupeau (ou peut-être ??) dans les usines puisque les éléments sont modulables et la forme de bouquetin était juste pour le show.