Des robots-chiens pour patrouiller aux frontières ? Ce n'est pas Black Mirror mais les États-Unis

Selon le communiqué, l'utilisation de ces machines quadripèdes va permettre de réallouer une partie de son personnel à d'autres activités. « La frontière sud peut être un endroit inhospitalier pour l'homme et pour l'animal, et c'est exactement pourquoi une machine peut y exceller », commente Brenda Long, responsable à la Direction de la Science et de la Technologie.