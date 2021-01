Insolite : un site permet de faire dire ce que vous souhaitez à GlaDOS (et à d'autres personnages de jeux vidéo)

Pour l'heure, le site ne permet une retranscription fidèle qu'en anglais. Ne vous attendez donc pas à faire dire correctement « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? » à Gordon Freeman d'Half-Life ou à Doctor Who.

Compte tenu de la forte popularité de son projet, le créateur du site 15.ai dispose d'une page Patreon pour l'aider à le développer et à financer la maintenance des serveurs. Ceux-ci connaissent d'ailleurs régulièrement un trafic intense, ralentissant le travail d'une intelligence artificielle surmenée. Il faudra donc parfois s'attendre à ce que le fichier audio demandé mette quelques secondes ou minutes à être généré.

Le site permet à des créateurs de contenu sur Twitter et YouTube d'intégrer ces retranscriptions, à condition bien sûr d'accorder les crédits nécessaires à la plateforme et son créateur. On peut donc retrouver sur ces réseaux de nombreux exemples de ce que peut donner le mélange entre un esprit créatif et une technologie aussi efficace que diablement amusante.