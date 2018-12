Plus besoin d'apprendre les algos, ce Rubik's Cube se résout tout seul

Une prouesse impressionnante

Comment ça marche ?

C'est en tout cas ce qu'a réussi à faire, un youtubeur japonais et le résultat est assez impressionnant ! Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous postée sur la chaîne Human Controller, il faut moins d'une minute au Rubik's Cube pour que toutes les faces soient de la même couleur. Pendant sa phase de raisonnement, le Rubik's Cube se déplace afin de trouver la bonne combinaison.À l'intérieur du Rubik's Cube se trouve un noyau personnalisé imprimé en 3D, relié à des servomoteurs programmés. Il aura fallu plusieurs mois, au youtubeur pour mettre au point ce modèle. Il avait déjà tenté l'expérience avec un noyau plus grand et donc intégré donc un cube plus grand. La grande difficulté a donc été de rétrécir le modèle.Ce robot Rubik's Cube est ainsi capable de se résoudre en seulement 0,38 secondes.Une belle prouesse technologie, qui perd cependant le côté casse-tête initial du Rubik's Cube !