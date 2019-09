En remplacement du Taser, la police américaine teste un lasso "à la Spider-Man"

Inspiré par Spider-man ?

Le remplaçant du Taser

Pour cela, Wrap Industries a créé le Bolawrap, un dispositif qui devrait sembler familier aux amoureux desVous connaissez certainement Spider-Man. L'homme-araignée a parmi ses pouvoirs la capacité de tisser une toile dans laquelle il piège ses ennemis. Le Bolawrap évoque ce même principe. C'est un appareil à peine plus gros qu'un smartphone, et pensé pour être porté à la ceinture. Sa forme évoque d'ailleurs le Taser, qu'il pourrait être amené à remplacer.Lorsqu'il est actionné, l'appareil expédie une corde de 2,4 mètres de long à la vitesse de 200 mètres par seconde. Une vitesse d'expulsion dont se félicite Tom Smith, le Président de Wrap Industries : «».La corde, conçue en fibres synthétiques, est expédiée de manière à s'enrouler autour du suspect pour bloquer ses mouvements. Ainsi, les forces de police pourront l'utiliser au niveau des jambes ou de l'abdomen, neutralisant ou immobilisant l'individu. Le Bolawrap est efficace de 10 à 25 pieds de distance, soit de 3 à 7,6 mètres.Tom Smith dit avoir déjà présenté sa création en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'homme, qui a fondé Taser International (aujourd'hui Axon Enterprise), l'enseigne à l'origine de l'appareil éponyme, dit voir dans son succès un engouement pour les outils non létaux de maintien de l'ordre. Mais le Bolawrap apparaît comme une alternative au Taser, tenu responsable de plusieurs dizaines de décès chaque année.