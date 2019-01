Les ondes gravitationnelles pourraient être en mesure de transférer des données

Une simple théorie pour l'instant

Pour la plupart d'entre nous, la gravité ne représente qu'un fait, qu'une idée, nous permettant notamment de ne pas voler en permanence et de toujours avoir les pieds sur terre. Et bien que cette idée soit relativement simpliste, elle n'en reste pas moins vrai.Cependant, pour les mathématiciens et autres scientifiques, la gravité représente bien plus que ça, et tout particulièrement les ondes gravitationnelles.Les ondes gravitationnelles ont été citées pour la première fois en 1916 par A.Einstein, au coeur de sa fameuse. Décrites comme une, les ondes gravitationnelles pourraient un jour servir à coder et transférer des données sur de longues distances dans l'espace.En effet, selon les mathématiciens de la, les ondes gravitationnelles qu'ils décrivent quant à eux comme despourraient (en théorie) être utilisées afin d'envoyer des données, un peu à la manière des ondes électromagnétiques.Toutefois, a contrario de ces dernières, les ondes gravitationnelles voyageant constamment à la vitesse de la lumière, permettraient le transfert de données sans perte aucune, quelle que soit la distance parcourue.Une simple théorie pour l'instant, mais qui laisse présager de potentielles avancées exceptionnelles dans le domaine du transfert de données sans fil.