Le "Molar Mic" permettra aux soldats de passer des appels depuis... leurs dents

Dans les dents !

Le ministère de la défense américain a récemment passé un partenariat de plusieurs millions de dollars avec la société Sonitus Technologies , afin d'équiper ses soldats du nouveau moyen de communication mis au point par l'entreprise.Baptisé, le petit objet consiste en un embout buccal équipé d'une batterie rechargeable sans fil, d'un haut-parleur à conduction osseuse ainsi que d'un microphone (heureusement) étanche, qui vient se fixer sur la molaire supérieure de son utilisateur. Ce dernier n'a alors plus qu'à l'activer via la fonctiond'une petite télécommande livrée avec. Le message récité est relayé via un petit appareil équipé sur un tour de cou livré avec le kit.D'après son créateur, les avantages de ce système sont nombreux.L'entreprise explique ainsi que ce système utiliseAutrement dit : l'utilisateur a l'impression que le son provient directement de l'intérieur de sa tête.Le second avantage serait la clarté des communications pour le destinataire du message. Le fabricant explique ainsi que le microphone étant situé sur une dent, il se retrouve particulièrement bien protégé des bruits extérieurs et permet ainsi de ne pas avoir à crier, même dans un environnement particulièrement agité.L'US Air Force devrait être la première branche de l'armée américaine à déployer l'appareil.