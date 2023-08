La NASA veut détecter les maladies de la vigne... depuis le ciel, et avant les viticulteurs

On estime que 15 à 30 % de la production viticole mondiale est perdue chaque année en raison de bactéries, virus et différents pathogènes végétaux. Bien souvent lorsque ces agents infectieux sont repérés, il est déjà trop tard. C'est pourquoi la NASA explore cette nouvelle approche de détection à distance. Elle faciliterait la surveillance au sol des vignes et permettrait des économies potentielles de plusieurs milliards de dollars.