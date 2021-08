La nouvelle carte nationale d’identité numérique officialisée ce lundi 2 août

La première chose qui saute aux yeux et qui rend son transport bien plus simple pour les millions de Françaises et Français concerné(e)s, c'est son format. De la même taille qu'une carte de crédit ou le nouveau permis de conduire (en vigueur depuis 2013), cette carte d'identité nouvelle génération saura se glisser sans encombre dans un portefeuille de taille standard.