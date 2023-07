Le "Windows chinois" est un Linux, il est open source et s'appelle...

La demande en systèmes d'exploitation est particulièrement forte en Asie. On estime qu'actuellement, le marché chinois représenterait plus de 15,5 milliards de yuans (soit 2,1 milliards de dollars). De plus, une douzaine de sociétés travailleraient, elles aussi, sur des systèmes qui pourraient, à terme, concurrencer les logiciels américains. Sans surprise, la création du système d'exploitation OpenKylin a intéressé de nombreuses entreprises, qui n'ont pas hésité à participer activement à sa conception. Le logiciel a notamment reçu le soutien du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information chinois.