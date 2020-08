La Chine veut son GitHub indépendant, elle lance Gitee

Le projet est placé sous la supervision de l'Open Source China, un consortium basé à Shenzhen. De nombreuses universités chinoises sont partenaires du projet ainsi qu'une dizaine d'entreprises dont Huawei, qui connait des difficultés depuis plus d'un an et son bannissement décrété par Donald Trump.

« Si la Chine ne dispose pas de sa propre communauté open source pour maintenir et gérer les codes sources, notre industrie nationale du logiciel sera très vulnérable à des facteurs incontrôlables », a d'ailleurs déclaré Wang Chenglu, Président de Huawei, lors d'un événement organisé peu après la décision de Microsoft.

GitHub reste accessible en Chine. Le site est toujours la plateforme d'hébergement de projets la plus populaire au monde avec 31 millions de développeurs enregistrés pour plus de 100 millions de projets publiés. Reste à savoir désormais si les utilisateurs chinois entendront les arguments nationalistes du gouvernement et migreront dans les prochaines années vers Gitee.

Le président de l'Open Source China sait que la tâche sera longue, mais ne baisse pas les bras pour autant : « Un écosystème open source ne peut pas être construit du jour au lendemain. C'est un processus qui consiste à construire une tour avec du sable. Nous avons confiance dans le pouvoir d'innovation des développeurs chinois. Nous croyons également en notre persévérance et en notre force de travail ».