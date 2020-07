Open source : Baidu rejoint l'Open Invention Network

Cette décision à contre-courant des mécanismes de protection de la propriété intellectuelle peut surprendre, mais il s’agit en réalité d’un système gagnant-gagnant. La prise de position de Baidu ne fait que s’inscrire dans la continuité de son souhait de développer l'IA. Presque entièrement pilotée par des programmes en open source tels que TensorFlow, Keras et Theano, cette technologie fonctionnait déjà en dehors de tout système de brevets. Baidu a elle-même lancé un certain nombre de plates-formes fonctionnant en open source, dont Apollo autour des projets de véhicules autonomes, et PaddlePaddle autour de l’intelligence artificielle.



« En tant que leader mondial des services et produits liés à l'internet et à l'IA, Baidu reconnaît les avantages de l'innovation partagée inhérente à l'open source », a ainsi déclaré Keith Bergelt, le PDG de l'OIN. Et de compléter : « Nous sommes heureux que Baidu ait rejoint notre communauté et se soit engagé à soutenir Linux et les technologies open source adjacentes ».



En participant à la communauté OIN, le géant chinois ne fait ainsi que confirmer son souhait de développer la coopération en matière de licences et d'innovation open source. « Baidu continuera à soutenir la protection des brevets de Linux et à contribuer à la santé de l'écosystème Linux » s’est ainsi engagée de son côté la direction du géant numérique chinois. De quoi renforcer le système d’exploitation créé en 1991 par Linus Torvalds, à l’origine du mouvement open source.