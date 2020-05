Sur un plateau | Pillards de la Mer du Nord : en Valhalla un bon jeu

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionné ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeux de société !

La saison des pillages est ouverte !

Terre scandinave

Pillaaaaaaage !

Jouez y à Thor ou à raison

Fiche signalétique



Auteur : Shem Phillips



Illustrateur : Mihajlo « The Mico » Dimitrievski



Éditeur : Pixie Games



Tranche d'âge : à partir de 12 ans



Temps de jeu : 1h à 2h



Nombre de joueurs : 2 à 4 joueur(s)

Les batailles vous apporteront la gloire que vous cherchez. Vous pourrez, bien sûr, y laisser quelques âmes... Mais mourir en combattant est un honneur pour un viking !Le but du jeu, vous l'aurez compris, est d'amasser des points de gloire afin d'impressionner le. Pour obtenir ces points, les joueurs vont devoir lancer des raids, rassembler des butins ou faire, directement, des offrandes auPour arriver à leur fin, les joueurs devront déjà comprendre le concept simple mais essentiel de Pillards de la Mer du Nord. Il s'agit d'un jeu de pose d'ouvriers. Tous les joueurs commencent le jeu avec un ouvrier noir en main, vont devoir le poser sur le plateau pour réaliser une action et en récupérer un autre, déjà présent sur le plateau, pour faire une seconde action. Les tours de jeux sont donc très rapides : deux actions réalisées et c'est déjà au joueur suivant. Cela permet de rendre le jeu très dynamique : que l'on joue à 2 ou à 4 joueurs, le temps d'attente avant de jouer est assez court.Dans Pillards de la Mer du Nord ont deux choix importants à faire : préparer un raid ou mener un raid. Ce seront les deux phases principales du jeu.Pour préparer un raid, tout se passe dans le village, sur la partie basse du plateau. Huit bâtiments sont représentés, chacun d'eux représentant une action possible. C'est ici que vous allez déposer et récupérer vos ouvriers. Les joueurs vont donc chercher à recruter un bon équipage et à avoir suffisamment de provisions pour réussir un raid. Mais cela ne se fera pas si facilement, surtout en début de partie où tous les bâtiments ne sont pas encore accessibles !Les vikings que vous allez chercher à recruter sont représentés par des cartes - vous en avez d'ailleurs quelques-unes en main en début de partie. Sur ces dernières, vous trouverez une superbe illustration de guerrier ou guerrière viking ainsi que son coût, sa puissance militaire et ses capacités. Ces cartes, vous allez chercher à les poser devant vous pour constituer votre équipage. Mais cela n'est pas gratuit ! Il faudra vous rendre au camp d'entraînement et payer le coût affiché sur la carte pour qu'une nouvelle recrue rejoigne vos rangs. Qui a dit qu'il fallait juste un peu d'hydromel pour attirer des vikings ? Ici, c'est l'argent qui les anime ! Et avec tout ça, il ne faudra pas oublier d'aller faire un tour au moulin pour récupérer des provisions.Quand vous avez assez de membres d'équipage et de provisions, il est temps de lancer un raid.Les raids se passent sur la partie haute du plateau de jeu. Les joueurs devront déposer leur ouvrier sur l'objectif qu'ils souhaitent piller. Piller les ports est plutôt facile : il suffit d'avoir quelques membres d'équipage et un peu de provisions, mais cela n'apporte que très peu de gloire. Il ne faudra donc pas se contenter d'un équipage de bras cassés pour partir en raid. Inversement, recruter des combattants forts et puissants sera un réel avantage car il vous sera demandé, dans certains objectifs, d'avoir un certain niveau de force si vous voulez récupérer de la gloire.Malgré tout, les joueurs ne repartent jamais les mains vides car ils récupèrent au moins le butin présent sur l'objectif qu'ils viennent d'attaquer. Amassez ces butins : or, fer et bétail rapportent des points de gloire en fin de partie. Mais les joueurs, une fois de retour au village, peuvent aussi décider d'aller lécher les bottes duen lui faisant un don. Cela fera augmenter leur côte de popularité auprès de ce dernier et leur rapportera des points : impressionner le, c'est quand même le but du jeu !Les raids permettent donc de gagner des points de gloire, de récolter des butins mais aussi de débloquer de nouveau ouvriers vikings qui peuvent être déposés dans les bâtiments. Mais les joueurs croiseront aussi des Valkyries pendant leurs raids : ce sont des guerrières redoutables qui tueront à coup sûr des membres de votre équipage. Mais comme mourir en combat est un honneur pour un viking, les joueurs délestés de quelques combattants marqueront des points en fin de partie selon le nombre d'unités perdues en combat durant la partie !Vous l'aurez compris : Pillards de la Mer du Nord est un jeu dans lequel il faudra essayer d'optimiser ses actions pour arriver à ses fins avant ses adversaires. Comprendre leurs objectifs et chercher à leur couper l'herbe sous le pied fera bien râler autour de la table, mais ils peuvent en faire de même avec votre stratégie, alors cherchez toujours à avoir un ou deux plans de secours !On se prend très vite au jeu de constituer une armée de vikings pour partir piller les villages alentours. La mayonnaise prend vraiment, et c'est plaisant ! Le matériel aide aussi beaucoup à ce plaisir de jeu : les cartes ont un effet « tissé » très agréable au toucher (siiii, c'est important !). Tous les butins sont des ressources en bois, tout comme les ouvriers qui ressemblent à des petits vikings cornus. Et le nerf de la guerre : l'argent, dans Pillards de la Mer du Nord, ce sont des pièces en métal un peu biscornu de superbe qualité très agréables à manipuler.Pillards de la Mer du Nord c'est mon jeu de référence en pose d'ouvriers. Tout y est ! La qualité, l'originalité, la durée de partie réduite, la profondeur stratégique poussée mais sans trop, et bien entendu la possibilité d'enrichir tout ça avec des extensions. Celles-ci ne sont pas juste là pour faire joli : elles font entrer de nouvelles mécaniques dans le jeu avec du matériel supplémentaire. C'est un nouveau jeu plus profond, plus stratégique qui s'offre à vous avec chacune d'elles. Par contre, la durée de partie s'allonge considérablement aussi. Mais quand on aime, on ne compte pas !A noter : il existe depuis juillet 2019 une version numérique du jeu disponible sur différentes plateformes (Nintendo Switch, Android, Microsoft Windows, macOS, iOS) avec un portage numérique très bien foutu.