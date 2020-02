Sur un plateau | Votre chronique jeu vidéo fait le tour des As d'Or 2020

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionnés ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeu de société !

Pour les enfants (et leurs parents)

Attrape Rêves

Auteur(s) : Laurent Escoffier & David Franck

Illustratrice : Maud Chalmel

Éditeur : Space Cow

Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Temps de jeu : 15 min

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueur(s)

La vallée des Vikings

Auteur(s) : Marie Fort & Wilfried Fort

Illustrateur : Maximilian Meinzold

Éditeur : Haba

Tranche d'âge : à partir de 6 ans

Temps de jeu : 20 min

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueur(s)

Roulapik

Auteur(s) : Urtis ŠUlinskas

Illustratrice : Irina Pechenkina

Éditeur : Gigamic

Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Temps de jeu : 20 min

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueur(s)

Yum Yum Island

Auteur(s) : Laurent Escoffier

Illustrateur : Julien Loïs

Éditeur : Space Cow

Tranche d'âge : à partir de 6 ans

Temps de jeu : 20 min

Nombre de joueurs : 2 à 5 joueur(s)

Tout public (et les autres)

Draftosaurus

Auteur(s) : Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc, Théo Rivière

Illustratrice : Jiahui Eva Gao

Éditeur : Ankama

Tranche d'âge : à partir de 8 ans

Temps de jeu : 15 min

Nombre de joueurs : 2 à 5 joueur(s)

Fiesta de los Muertos

Auteur(s) : Antonin Boccara

Illustratrice : Margo Renard, Michel Verdu

Éditeur : Old Chap

Tranche d'âge : à partir de 12 ans

Temps de jeu : 15 min

Nombre de joueurs : 4 à 8 joueur(s)

Little Town

Auteur(s) : Shun Taguchi & Aya Taguchi

Illustratrice : Sabrina Miramon

Éditeur : IELLO

Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Temps de jeu : 45 min

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueur(s)

Oriflamme

Auteur(s) : Adrien Hesling & Axel Hesling

Illustrateur : Tomasz Jedruszek

Éditeur : Studio H

Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Temps de jeu : 15 min

Nombre de joueurs : 3 à 4 joueur(s)

Experts (c'est du sérieux)

Gloomhaven

Auteur(s) : Isaac Childres

Illustrateurs : Alexandr Elichev, Josh T. McDowell, Alvaro Nebot

Éditeur : Matagot

Tranche d'âge : à partir de 12 ans

Temps de jeu :1h à 2h

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueur(s)

It's a Wonderful World

Auteur(s) : Frédéric Guérard

Illustrateurs : Anthony Wolff

Éditeur : La Boîte de Jeu - Origames

Tranche d'âge : à partir de 14 ans

Temps de jeu :45 min

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueur(s)

Res Arcana

Auteur(s) : Thomas Lehmann

Illustrateurs : Julien Delval

Éditeur : Sand Castle games

Tranche d'âge : à partir de 14 ans

Temps de jeu : 30 min à 1 h

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueur(s)

Root

Auteur(s) : Cole Wehrle

Illustrateurs : Kyle Ferrin

Éditeur : Matagot

Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Temps de jeu : 1h30

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueur(s)



Nathalie Zakarian , Créatrice et responsable de café jeu (Moi j'm'en fous, je triche, Lyon)

, Créatrice et responsable de café jeu (Moi j'm'en fous, je triche, Lyon) Olivier Reix , Animateur web radio (la Radio des Jeux), créateur du Jeu de l'Année qui finira par se rapprocher de l'As d'Or

, Animateur web radio (la Radio des Jeux), créateur du Jeu de l'Année qui finira par se rapprocher de l'As d'Or Patrice Pillet , Ludicaire, créateur du Groupement des Boutiques Ludiques

, Ludicaire, créateur du Groupement des Boutiques Ludiques Erwan Berthou , Centre Ludique Boulogne Billancourt (CLuBB), organisateur du concours international des créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt

, Centre Ludique Boulogne Billancourt (CLuBB), organisateur du concours international des créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt Damien Leloup , Journaliste, Le Monde

, Journaliste, Le Monde Pierre-André Joly aka Maxildan , Animateur web TV, Twitch & Youtube

, Animateur web TV, Twitch & Youtube Nicolas Maréchal , Ludicaire, organisateur de festival et web master

, Ludicaire, organisateur de festival et web master Maryline Aquino , Presse Web, rédactrice en chef de Ludovox.fr

, Presse Web, rédactrice en chef de Ludovox.fr Eva Szarzynski, Ludothécaire et responsable de projets ludiques (Association À l'Adresse du Jeu, Paris) Pour information, les membres du jury sont tous des passionnés issus de différents secteurs du monde du jeu de société :

L'As d'Or, ce prix décerné tous les ans à un jeu dans le but de proposer aux gens une sélection de jeux qui sortent des sentiers battus ou qui brillent par leurs accessibilités et profondeurs afin de découvrir l'univers du jeu de société.Cette année, ce n'est pas moins de 500 nouveaux jeux qui sont arrivés sur les étals des boutiques.Les membres du Jury de l'As d'Or ont pour objectif de trouver les perles ludiques qui se cachent dans toutes ces nouveautés. Avec plus de 3000 parties jouées, d'après leurs dires. Ils ont réussi à arrêter leurs choix sur 12 jeux : 4 pour le prix As d'Or Enfant, 4 pour l'As d'Or Tout Public et enfin 4 pour le prix As d'Or Expert.Ces derniers ont été dévoilé lors d'une conférence de presse le mardi 28 Janvier 2020.Le jury à fait le choix cette année de mettre en avant des jeux qui sauront plaire aux enfants de tous âges, avec 2 jeux destinés plutôt aux tout petits (3-4 ans) et 2 jeux pour les plus grands ( 5-7 ans).Cachés dans l'armoir ou sous le lit, les cauchemars n'attendent qu'une chose, venir vous hanter une fois la nuit tomber. Mais vos “doudous” sont là pour vous défendre et veillent à ce que vous passiez une nuit sans encombre.Ce jeu propose aux enfants de jouer sur l'estimation de surface. Ils doivent recouvrir les cauchemars avec leurs doudous pour gagner des points. Attrape Rêves est un jeu beau et onirique qui vous donnera l'envie de vous raconter des histoires.La vallée des Vikings accueille le grand tournoi de bowling annuel.Ce jeu, qui a remporté le Kinderspiel (prix Enfant au Spiel) cette année, invite les enfants à développer leur dextérité. Mais le jeu ne s'arrête pas là en proposant un aspect stratégique lorsque l'on replace les barils au centre du plateau. Un titre avec plus de profondeur qu'il n'y paraît, vous laisserez-vous tenter ?Mon chouchou de cette sélection enfant.À vous de trouver le meilleur chemin pour guider ce petit hérisson à travers la forêt. Les joueurs vont devoir lancer une balle à scratch pour récupérer de petits ingrédients pour avancer sur le plateau avant que le renard ne les rattrape.Doté d'un mode coopératif ou d'un mode compétitif, vous pourrez, en plus, y jouer avec des enfants de tous âges.Ce jeu coopératif est basé sur la communication entre joueurs. L'un d'entre vous va devoir décoller dans les airs pour apporter de la nourriture aux animaux de l'île, mais malheureusement cette île est plongée dans le brouillard. Ses coéquipiers vont devoir le guider, par la voix, pour lui indiquer ou larguer cette nourriture, alors qu'il aura les yeux bandés.C'est beau, c'est rigolo, c'est tout simplement génial !Avec cette sélection le Jury a voulu mettre en avant des mécaniques bien connues des joueurs (le placement d'ouvriers, le draft, le guessing...) avec des jeux qui permettent de découvrir tout cela très simplement. Une fois que vous aurez joué à cette sélection, Puerto Rico et autre Terraforming Mars vous paraîtront simple et évident ;) .Jeu de draft efficace et mignon. Les joueurs prendront plaisir à manipuler les petits dinos-meeples présents dans la boite.Vous êtes à la tête d'un parc de dinosaures et devez placer vos dinos de meilleure façon afin de faire le plus de points possibles en fin de partie.Evidemment, cela ne sera pas si simple, puisqu'une contrainte viendra complique le placement à chaque tour : obligation de poser dans un enclos sans autres dinos, ou dans un enclos situé sur la gauche ou la droite du parc.Chez moi c'est un jeu qui sort souvent en début de soirée pour une petite mise en jambe.Pour moi c'était une évidence de trouver ce jeu dans la sélection de l'As d'Or.Dans Fiesta de los Muertos on va chercher à se rappeler des morts comme le veut la tradition. Un jeu d'ambiance qui est une évidence : un thème fort qui a du sens, du matériel de qualité, mais surtout des quiproquos qui engendrent des fous rires autour de la table.Les joueurs vont devoir coopérer en faisant des associations de mots clés pour au final essayer de retrouver à quels personnages associer ces mots.Tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu d'ambiance est rassemblé dans cette petite boite.Little Town est un titre qui vous propose de découvrir la mécanique de placement d'ouvriers. Cette mécanique généralement utilisée dans les gros jeux de gestion de 2/3h est mise à l'honneur dans ce jeu de 45min.Il offre un vrai condensé des sensations que l'on cherche avec du placement d'ouvriers : de la profondeur, de l'interaction, des râles autour de la table...Une superbe porte d'entrée dans l'univers du jeu de société.Une surprise, pour moi, de le retrouver dans cette sélection. Mais une heureuse surprise.Oriflamme est le premier jeu de l'éditeur Studio H, quelle plus belle entrée dans le monde du jeu qu'avec une sélection à l'As d'Or.Les joueurs vont devoir redoubler de ruse et de stratégie dans ce jeu épuré. Avec seulement quelques cartes, de l'interaction forte et une belle profondeur, tout est là pour vous fâcher avec vos amis en seulement 15min. Moi j'adore, même si après il n'y a plus personne autour de moi pour jouer.Dans cette catégorie sont représentés habituellement les jeux qu'on ne peut pas forcément mettre entre toutes les mains... ceux qui demande du temps et de garder la tête froide. Pas trop de surprise ici : des noms et des titres connus, mais qui méritent diablement de l'être.Et bim ! Encore un que je n'attendais pas dans cette sélection. Le mastodonte Gloomhaven, avec sa boite avoisinant les 10kg.L'auteur, Isaac Childres, a créé de toutes pièces cet univers fantastique et vous propose d'y vivre de grandes aventures au travers d'un scénario à embranchements multiples. Combats stratégiques et coopération, un bon gros dungeon crawler qui a su plaire par son gameplay sans dés, mais avec une gestion de main de cartes, tactique et exigeante. Compter, tout de même, entre 80 & 95 parties pour venir au bout de l'histoire, ce jeu est réservé aux joueurs qui ont clairement du temps et l'envie de s'investir.Est-ce que j'ai réellement besoin de vous le présenter de nouveau ?Jeu de draft dans un univers dystopique où les financiers et l'armée se partagent le pouvoir. La mécanique de combo en cascade offre une réelle satisfaction aux joueurs qui se laisseront séduire.Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit à son sujet Dernière création du grand Thomas Lehmann, l'auteur adulé par grand nombre de joueurs pour son jeu Race For The Galaxy revient ici avec un jeu à combo exigeant et épuré.Avec seulement 8 cartes, les joueurs vont devoir faire chauffer le cerveau pour arriver à leur fin. Le but : atteindre 10 points de victoire. La course est tendue, rapide et diaboliquement efficace.Ce jeu qui vous plaira forcément si vous êtes déjà amateurs des jeux de cartes à collectionner ( Magic the Gathering, KeyForge, Netrunner... ).Root, je vous en parlais il y a 15 jours . Ce jeu vous invite à prendre la tête d'un des peuples de la forêt et d'y défendre vos intérêts. Son gameplay asymétrique et exigeant fait que ce jeu n'est pas à mettre entre toutes les mains, même si son look mignon vous laisserait peut-être penser le contraire.Pour moi l'As d'Or Expert est ici !