Star Wars : Lucasfilm collabore avec Porsche pour dessiner un nouveau starfighter

Que la Porsche soit avec toi

Un vaisseau qu'on ne verra jamais voler

Source : TechCrunch

Les starfighters constituent des engins incontournables des sagas spatiales de Lucasfilm. Il en existe de nombreuses sortes : A-wing, X-wing, chasseurs TIE... À cette liste, s'ajoute désormais un nouveau vaisseau, fruit de la collaboration avec le constructeur automobile allemand Porsche (groupe Volkswagen).Le véhicule spatial, conçu par les équipes des deux sociétés, porte le nom de Tri-Wing S-91x Pegasus. Au premier coup d'œil, on saisit son appartenance à l'univers. Mais le design emblématique des voitures signées Porsche n'a pas non plus été laissé de côté. Ainsi, la forme de la cabine rappelle les lignes caractéristiques de certains modèles, comme la Taycan ou la 911. De même, on retrouve deux barres lumineuses à l'arrière du starfighter, à l'image de celles qui ont contribué à la renommée de la marque allemande.De son côté, l'intérieur a été conçu pour apporter l'espace nécessaire au pilote, ainsi qu'à ses deux passagers. L'ergonomie est également au rendez-vous, avec une multitude de boutons accessibles facilement, pour manœuvrer l'appareil et lancer des missiles sur les ennemis.La conception du Tri-Wing S-91x Pegasus a nécessité deux mois de travail aux designers de Lucasfilm et de Porsche. Pour ces derniers, il s'agissait d'une mission plutôt inhabituelle : concevoir un véhicule purement virtuel. Car, vous l'aurez compris, le vaisseau spatial n'a pas pour objectif d'être véritablement construit (et encore moins piloté). Et il n'a pas non plus pour vocation à intégrer la flotte d'engins présents sur grand écran.En réalité, la collaboration n'a pour but que de promouvoir le prochain film de la saga. Une maquette d'environ 1,50 mètre de long sera d'ailleurs présentée à Los Angeles (États-Unis), à la première de, la semaine prochaine.