Débat | Comment prononce-t-on (Princesse) Leïa ? C'est Mark Hamill qui demande

« LEE-a » ou « LAY-a », mon coeur balance

Also asked: Is it LAY-a or LEE-a? — Mark Hamill (@HamillHimself) November 11, 2019

L'avis du rédacteur



Source : CNET

La sagan'en finira jamais d'enflammer le web. En réponse à une vidéo dévoilant les coulisses d', le premiersorti en 1977, l'acteur a demandé aux fans quelle était la bonne prononciation du prénom Leïa.En effet on se rend compte en regardant les épisodes de la trilogie originale que les différents personnages de la saga hésitent entre «», comme le Grand Moff Tarkin, ou «» pour Luke dans les épisodes V et VI mais aussi la sénatrice et mère de Leïa Padme Amidala, qui lui donnait son prénom avant de rendre l'âme à la fin deMark Hamil a indiqué également avoir appelé Han Solo, joué par Harrison Ford, Hans Solo dans. Et relancé une fois de plus la discussion chez les fans.Pour ma part, ayant découvert au cinéma puis revu de (trop) nombreuses fois la trilogie originale en version française, ma prononciation de la légendaire princesse restera «». Et Yan Solo n'existe pas. Ni Z6-PO, ni Chiktaba et encore moins Jabba le Forestier, comme ont voulu nous faire croire les traducteurs originaux de la trilogie à la fin des années 70.Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre prononciation de Leïa ? Attendez-vous la sortie de, qui verra la regrettée Carrie Fisher reprendre une dernière fois son rôle mythique ? Dites-nous tout dans les commentaires !