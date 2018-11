Star Wars IX : ça y est, le tournage va débuter !

Un ultime hommage rendu à Carrie Fischer grâce à des images inédites

Carrie Fisher, Mark Hamill and Harrison Ford à la San Diego Comic Con International, 2015

Après avoir dirigé le premier épisode de la nouvelle trilogie, Le Réveil de la Force, en 2015, il avait laissé le flambeau à son homologue Rian Johnson pour Les derniers Jedi, sorti en 2017. J.J. Abrams est de retour à la réalisation et il va connaître une deuxième partie d'été très mouvementée puisque le tournage du neuvième épisode de Star Wars débute ce mercredi 1er août 2018 à Londres.Le rendez-vous est fixé aux studios Pinewood, à Londres, où l'agent James Bond 007 a réalisé quelques-unes de ses plus belles prouesses. C'est dans ce lieu emblématique que J.J. Abrams (qui a coécrit le long-métrage avec Chris Terrio) et ses équipes vont se retrouver pour amorcer le tournage de l'épisode 9 de Star Wars, l'ultime chapitre de la saga Skywalker, que vous pourrez retrouver dans les salles obscures en décembre 2019. Au casting du film , vous retrouverez des visages désormais bien connus, comme Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo et Billie Lourd. Naomi Ackie, British Independent Film Awards du meilleur espoir pour son rôle dans The Young Lady ; et Richard E. Grant, récemment aperçu dans Logan ou encore Hitman and Bodyguard, vient compléter ce casting.Mark Hamill, alias Luke Skywalker, fera une ultime apparition dans la saga accompagné d'Anthony Daniels et de Billy Dee Williams, qui comme attendu reprendra son rôle de Lando Calrissian.Enfin, les fans seront heureux de retrouver Carrie Fisher à l'écran, interprète de la légendaire Leia Organa. « Il était inconcevable de trouver une conclusion satisfaisante à la saga Skywalker sans sa présence », affirme J.J. Abrams, qui a conservé dans ses archives des scènes inédites de Star Wars : Le Réveil de la Force, qui serviront à lui rendre un dernier hommage. Comme pour boucler la boucle avec une quatrième trilogie...