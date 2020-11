Aux US, Disneyland dévoile ses chambres Star Wars, et les prix évoqués sont affolants

Il y a près de 30 ans déjà, en septembre 1992, les joueurs SEGA enviaient comme jamais les joueurs Super Nintendo, avec le lancement de Zelda : A Link to the Past. Quelques années plus tard, ces mêmes joueurs Mega Drive vont profiter d’un certain Soleil, mais aussi (et surtout), de La Légende de Thor, considéré alors par certains comme « le Zelda » de la console de SEGA.