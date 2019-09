Surprise (non) : le prototype Starship de SpaceX est équipé de batteries conçues par Tesla

© bocachicagirl - NASASpaceFlight.com

Pas la première collaboration entre les deux entreprises

Source : Electrek

SpaceX, entreprise spécialisée dans les engins spatiaux, travaille actuellement à l'élaboration de son vaisseau destiné à conduire des êtres humains sur Mars : Starship. Des photos du chantier, situé à Boca Chica, au Texas (États-Unis), ont circulé sur plusieurs réseaux sociaux et forums, prises notamment par des amateurs.Et certains observateurs avisés y ont repéré un détail notable : le prototype MK1, en cours de construction, embarquerait des batteries déjà utilisées dans les Model X et S de Tesla, au sein d'un de ses réservoirs.Si la nouvelle est inédite, elle ne constitue bien sûr pas une véritable surprise. Car il ne vous aura pas échappé que SpaceX et Tesla ont la particularité de partager le même P.-D.G. : Elon Musk. Et les deux sociétés ont déjà collaboré par le passé.Parmi les exemples de synergie, les entreprises se sont alliées afin de mettre au point de nouveaux matériaux, utilisables à la fois sur Terre et dans l'espace. D'autres projets seraient également sur les rails, pour intégrer une partie de la technologie SpaceX chez Tesla, et inversement.On devrait prochainement en apprendre davantage sur le Starship MK1, dont le premier vol d'essai devrait se dérouler en octobre prochain. Elon Musk a en effet prévu une conférence à ce sujet samedi prochain. Peut-être en profitera-t-il pour confirmer la nouvelle association de ses deux entreprises.