Les Français d’Exotrail lèvent 54 millions d'euros pour faire bouger le transport spatial

De plus en plus de start-up regardent vers les étoiles, mais c'est en France que l'on trouve Exotrail, créée en 2015 du côté de Polytechnique et de la SATT Paris-Saclay. Implantée à Massy et Toulouse, Exotrail a développé des méthodes de propulsion à base de xénon pour les petits satellites, accompagnées par des logiciels dénommés SpaceTower et SpaceStudio.

À l'aide de ces derniers, les entreprises peuvent concevoir des missions spatiales, appuyées par milliers de simulations, mais également gérer et surveiller leurs constellations. Un gain de temps précieux, qui permet de reconfigurer les appareils et d'automatiser les manœuvres anticollisions. De quoi convaincre des nouveaux et d'anciens investisseurs lors d'un tour de table de série B.

Autrement dit, le projet est déjà lancé, et les fonds doivent permettre le passage d'une nouvelle étape et d'ajouter 70 salariés aux 90 déjà en place. BPI France, Eurazeo et CELAD se sont donc joints à 360 Capital, Digital Venture, Karista, Digital Ventures ou encore BNP Paribas et Banque Populaire pour lever 54 millions d'euros supplémentaires. Un nouveau record qui efface celui de The Exploration Company.

« Cette levée de fonds doit permettre à Exotrail de concrétiser son ambition de devenir le leader de la desserte en orbite en faisant évoluer sa plateforme […]. La société entend capitaliser sur la dynamique commerciale engendrée en 2022 par ses systèmes de propulsion avancée (spaceware) et ses produits logiciels (Space Studio et Space Tower). »