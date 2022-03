Devenu un géant, SpaceX fête (déjà) ses 20 ans !

Pour son anniversaire, l'entreprise peut jeter un œil sur son emprise tentaculaire sur le spatial américain. Elle peut surtout remercier ses pas moins de 9 500 employés et plus d'une dizaine de sites répartis entre la Californie (lancements à Vandenberg , siège à Hawthorne, site au port de Los Angeles), le Texas (site de test à McGregor, la Starbase à Boca Chica) et la Floride (sites multiples entre le Centre Spatial Kennedy et Port Canaveral ). Ces derniers, pour un salaire inférieur à la moyenne des firmes du secteur spatial américain, travaillent plus… Et SpaceX, avec son aura de modernité et de concepts « révolutionnaires », continue d'attirer des étudiants brillants et des profils de grande valeur.