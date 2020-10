HBO va produire une mini-série sur Elon Musk et SpaceX

La série explorera les débuts de SpaceX, de la sélection des ingénieurs par Elon Musk à leur isolement sur une île de l’océan Pacifique pour concevoir et lancer la première fusée Falcon 9 de l’entreprise. La série se basera sur le livre d’Ashlee Vance Tesla, PayPal, SpaceX : l'entrepreneur qui va changer le monde, publié en 2017.

Côté écriture et scénario, on retrouvera Doug Jung, qui a notamment travaillé sur la série Star Trek Beyond de J.J. Abrams et sur The Cloverfield Paradox, de Julius Onah. Chaninng Tatum sera quant à lui producteur exécutif de la série.

HBO n'a pas encore communiqué de date de sortie pour la série.